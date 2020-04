Il reportage neorealista del NYT | altro che modello Sud | è una crisi da guerra mondiale

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Gli italiani del sud stanno combattendo unasu due fronti, affrontando sia il virus sia una crescente carneficina economica, che non si vedeva dal periodo immediatamente successivo alla seconda”. Il meridione e la sua economia sommersa, il lavoro nero e la disoccupazione, la sanità distrutta dalla lottizzazione politica, la povera gente. I vicoli, i chioschi chiusi sul lungomare di Napoli spoglio, la bancarella davanti all’acquafrescaio sbarrato. Sul New York Times torna il racconto di un sud post-bellico che avevamo lasciato ai luoghi comuni, con il rischio che non lo siano più, o che non lo sono mai stati. Ildi Jason Horowitz dal meridione devastato da unaeconomica incombente – anche grazie a meravigliose foto in odore di neorealismo – parla al lettore americano per il quale “la disuguaglianza ...