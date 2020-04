Il delivery non basta a Sorbillo: “Non riapro le pizzerie” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo ha annunciato che lunedì, nonostante il via libera dalla Regione, non riaprirà i suoi locali in città. Il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo annuncia su Facebook che lunedì, nonostante il via libera dalla Regione, non riaprirà i suoi locali in città. “Buon lavoro a tutti coloro che ricominceranno a lavorare con il delivery del food in Campania da lunedì 27 aprile – scrive nel post – Noi per ora non lo faremo, non riapriremo, ci sistemeremo e ci confronteremo per valutare le altre problematiche da segnalare sempre e solo per il bene di tutte le attività di ristoro”. Una scelta personale, spiega il pizzaiolo, contattato telefonicamente. “Abbiamo apprezzato davvero molto la decisione del governatore De Luca di consentire il delivery – afferma – è un ... Leggi su 2anews (Di giovedì 23 aprile 2020) Il pizzaiolo napoletano Ginoha annunciato che lunedì, nonostante il via libera dalla Regione, non riaprirà i suoi locali in città. Il pizzaiolo napoletano Ginoannuncia su Facebook che lunedì, nonostante il via libera dalla Regione, non riaprirà i suoi locali in città. “Buon lavoro a tutti coloro che ricominceranno a lavorare con ildel food in Campania da lunedì 27 aprile – scrive nel post – Noi per ora non lo faremo, non riapriremo, ci sistemeremo e ci confronteremo per valutare le altre problematiche da segnalare sempre e solo per il bene di tutte le attività di ristoro”. Una scelta personale, spiega il pizzaiolo, contattato telefonicamente. “Abbiamo apprezzato davvero molto la decisione del governatore De Luca di consentire il– afferma – è un ...

