Gli auguri di nonno Galles al principino Louis | Carlo d’Inghilterra dice tutto con una

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 aprile 2020) Oggi ilfesteggia il suo secondo compleanno ed emoziona la foto scelta dal principeper fare glial suo nipotino. Uno scatto in bianco e nero ediventa in un attimo tenero come non l’avevamo mai visto, nemmeno con Harry e William. Il principe delha utilizzato l’account Instagram di Clarence House per condividere con tutti una foto con il più piccolo dei suoi nipoti, uno scatto che racchiude tutte le emozioni.è allegro e molto socievole, adora gli abbracci, sopratquelli di suoma è ovvio che in questo periodo non passa riceverli. Sarà un compleanno con poche persone oggi ma Kate Middleton ha organizzatonel migliore dei modi, non lascerebbe mai uno dei suoi figli senza festa di compleanno. IL PRINCIPEPIU’ CONTENTO DI FARE ILCHE IL RE A 70 anni ...