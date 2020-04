Giulio Gallera: «Firmerei di nuovo quella delibera sulle Rsa» (Di giovedì 23 aprile 2020) Lo rifarebbe, «per il bene dei suoi concittadini». Giulio Gallera non torna sui propri passi e difende la sua firma sulla delibera che ha dato il via libera alle Rsa lombarde di ospitare pazienti affetti da Covid-19. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha detto che, anche oggi – alla luce di quello che è accaduto -, metterebbe di nuovo la firma su quel documento, sottolineando come «tanto, purtroppo, i decessi sul territorio sono stati tanti». LEGGI ANCHE > Fazio chiede cosa è andato storto e Gallera risponde che la Lombardia ha retto benissimo «In riferimento alle polemiche che sono sorte dopo, forse sarebbe stato meglio lasciare che oltre 150 persone non trovassero un posto letto in ospedale, tanto purtroppo i decessi sul territorio sono stati tanti, e io oggi sarei meno sotto le polemiche – ha ... Leggi su giornalettismo Giulio Gallera a Che Tempo che fa : “senza le condizioni adatte il 4 maggio la Lombardia non riapre”

Sette giorni dopo - Fazio "concede" alla Lombardia di parlare : Giulio Gallera a valanga con il conduttore - "come stanno le cose"

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giulio Gallera : “Si riaprirà solo nella massima sicurezza” (Di giovedì 23 aprile 2020) Lo rifarebbe, «per il bene dei suoi concittadini».non torna sui propri passi e difende la sua firma sullache ha dato il via libera alle Rsa lombarde di ospitare pazienti affetti da Covid-19. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha detto che, anche oggi – alla luce di quello che è accaduto -, metterebbe dila firma su quel documento, sottolineando come «tanto, purtroppo, i decessi sul territorio sono stati tanti». LEGGI ANCHE > Fazio chiede cosa è andato storto erisponde che la Lombardia ha retto benissimo «In riferimento alle polemiche che sono sorte dopo, forse sarebbe stato meglio lasciare che oltre 150 persone non trovassero un posto letto in ospedale, tanto purtroppo i decessi sul territorio sono stati tanti, e io oggi sarei meno sotto le polemiche – ha ...

SkyTG24 : ?? #COVID19 ??? #Gallera: 'Disgustato dallo sciacallaggio politico' - chetempochefa : 'Qual è il senso che ha avuto spostare i malati di #coronavirus nelle RSA?' @fabfazio intervista Giulio #Gallera a… - MarcoCampa10 : RT @giornalettismo: Giulio #Gallera ha detto che metterebbe di nuovo la firma sulla sua delibera per spostare pazienti #COVID19 nelle #Rsa.… - giornalettismo : Giulio #Gallera ha detto che metterebbe di nuovo la firma sulla sua delibera per spostare pazienti #COVID19 nelle… - marcovarini : RT @ultimenotizie: Da domani si parte in #Lombardia con i test sierologici nelle aree più colpite dal #Coronavirus e quindi Lodi, Cremona,… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Gallera Cosa abbiamo fatto di male per meritarci l assessore Giulio Gallera? Wired Italia Giulio Gallera: «Firmerei di nuovo quella delibera sulle Rsa»

Lo rifarebbe, «per il bene dei suoi concittadini». Giulio Gallera non torna sui propri passi e difende la sua firma sulla delibera che ha dato il via libera alle Rsa lombarde di ospitare pazienti ...

Coronavirus in Italia, Papa: "Famiglie fanno fame e arrivano gli usurai". Oggi in Cdm altri 50 miliardi per cig e reddito di emergenza

Oggi il Consiglio dei ministri voterà il nuovo scostamento sul deficit mettendo sul tavolo altri 50 miliardi per finanziare misure come la cassa ...

Lo rifarebbe, «per il bene dei suoi concittadini». Giulio Gallera non torna sui propri passi e difende la sua firma sulla delibera che ha dato il via libera alle Rsa lombarde di ospitare pazienti ...Oggi il Consiglio dei ministri voterà il nuovo scostamento sul deficit mettendo sul tavolo altri 50 miliardi per finanziare misure come la cassa ...