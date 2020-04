Covid-19, Ryanair contro il distanziamento: “Idea idiota, così non voliamo” (Di giovedì 23 aprile 2020) Ryanair contraria al tenere vuota la fila centrale degli aerei, come da linee guida per la prevenzione del contagio da Covid-19. Le parole del proprietario della low-cost. Con l’avvicinarsi dell’estate un grandissimo punto interrogativo pende sul turismo come una spada di Damocle. Fondamentali saranno, come ormai ripetuto quotidianamente in ogni dove, le misure di distanziamento … L'articolo Covid-19, Ryanair contro il distanziamento: “Idea idiota, così non voliamo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 La pacatezza di Ryanair che cancella i voli «per il dilagare del Covid-19 in Italia» (Di giovedì 23 aprile 2020)contraria al tenere vuota la fila centrale degli aerei, come da linee guida per la prevenzione del contagio da-19. Le parole del proprietario della low-cost. Con l’avvicinarsi dell’estate un grandissimo punto interrogativo pende sul turismo come una spada di Damocle. Fondamentali saranno, come ormai ripetuto quotidianamente in ogni dove, le misure di… L'articolo-19,il: “Idea, così non voliamo” proviene da www.inews24.it.

Ryanair non volerà a posti vuoti alterni. In un'intervista rilasciata al Financial Times, il numero uno della compagnia aerea low cost ha commentato aspramente l'ipotesi di volare tenendo vuota la ...

Con i posti liberi e gli aerei semi-vuoti Ryanair non tornerà a volare. Parola di Michael O'Leary, il risoluto amministratore delegato della maggiore compagnia low cost europea con sede in Irlanda. In ...

