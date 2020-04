Assicurazione auto gratis, l’iniziativa di UnipolSai: voucher per rimborso di un mese (Di giovedì 23 aprile 2020) Per tutti i clienti di UnipolSai, attraverso un messaggio, è arrivata in questi giorno un buona notizia: la compagnia di Assicurazione rimborsa un mese per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti afflitti dall’emergenza coronavirus. L’SSMS in questione recita così: “#UNmesePERTE: per accedere al voucher di rimborso di un mese di Assicurazione RCA, clicca su: https://unmeseperte.UnipolSai.it/ e segui le istruzioni”. Accedendo al link succitato è necessario poi inserire i dati del veicolo assicurato per richiedere il voucher di un mese di rimborso di Assicurazione. Una bella iniziativa in un momento così delicato, ma scopriamo meglio cosa si intende per un mese di rimborso. UnipolSai, infatti, non rimborserà materialmente il mese di Assicurazione ma renderà attiva la promozione al momento dell’eventuale ... Leggi su italiasera Assicurazione auto : stop fino al 31 luglio - ma non mancano le polemiche

