Arrivano le mascherine animaliste, ma la vendita è un flop (Di giovedì 23 aprile 2020) Prodotti e servizi animal friendly in pronta consegna anche in tempi di coronavirus. "mascherine covid 19" a soli sette euro, prodotte senza aver sfruttato e ucciso animali. Ma anche ricorsi rivolti a chi è stato multato mentre dava da mangiare ai randagi. Per ogni ordine c'è un prezzo sul sito di Enrico Rizzi, animalista pittoresco, segretario del Pae e da alcuni mesi "sono il primo influencer d'Italia che si occupa dei diritti degli animali, ma la mia attività da influencer non è da confondere con la mia attività con il partito", dice all'Agi. Se sei stato multato "perchè hai sfamato i randagi o altra situazione che rientra nel benessere animale", basta compilare un form in cui si seleziona l'episodio da cui è scaturita la multa che secondo il sito di Rizzi "è illegittima". "Non c'è alcuna speculazione", dice l'animalista ... Leggi su agi Arrivano le mascherine della Regione Campania : sono monouso e non sterilizzate

Coronavirus - il vicepresidente del Lazio sulle mascherine pagate che non arrivano : “Forse abbiamo commesso errori ma in buonafede”

Coronavirus - la Regione Lazio paga gli anticipi ma di mascherine ne arrivano ancora troppo poche. I fornitori? Venditori di lampade - profumerie - editori di gossip e una società citata nei Panama Papers (Di giovedì 23 aprile 2020) Prodotti e servizi animal friendly in pronta consegna anche in tempi di coronavirus. "covid 19" a soli sette euro, prodotte senza aver sfruttato e ucciso animali. Ma anche ricorsi rivolti a chi è stato multato mentre dava da mangiare ai randagi. Per ogni ordine c'è un prezzo sul sito di Enrico Rizzi, animalista pittoresco, segretario del Pae e da alcuni mesi "sono il primo influencer d'Italia che si occupa dei diritti degli animali, ma la mia attività da influencer non è da confondere con la mia attività con il partito", dice all'Agi. Se sei stato multato "perchè hai sfamato i randagi o altra situazione che rientra nel benessere animale", basta compilare un form in cui si seleziona l'episodio da cui è scaturita la multa che secondo il sito di Rizzi "è illegittima". "Non c'è alcuna speculazione", dice l'animalista ...

sonoleventi : Lazio, mascherine pagate non arrivano 36.000.000 di mascherine ordinate, ma tra ritardi e mancate consegne ne sono… - dellorco85 : Arrivano valvole per respiratori polmonari e raccordi per mascherine made in Maranello, con il cavallino della… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Regione Lazio paga gli anticipi ma di mascherine ne arrivano ancora troppo poche. I fornitori? Vend… - globalistIT : - sulsitodisimone : Arrivano le mascherine animaliste, ma la vendita è un flop -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano mascherine Arrivano le mascherine fashion e dall’estero partono i primi ordini Il Tirreno Attività motoria lontano da casa e senza mascherina, multati in cinque

e in alcuni casi anche senza mascherine o dispositivi di protezione. Ricordiamo ai cittadini che l’attività motoria è consentita, ma nei pressi del proprio domicilio. Multe salate che partono da 400 ...

Cominciata la distribuzione a tappeto delle mascherine a tutta la popolazione

Con queste parole il sindaco Federico Riboldi ha commentato l’avvio delle operazioni di recapito di due mascherine chirurgiche a tutti ... con le fondamentali donazioni che ci hanno fatto arrivare a ...

e in alcuni casi anche senza mascherine o dispositivi di protezione. Ricordiamo ai cittadini che l’attività motoria è consentita, ma nei pressi del proprio domicilio. Multe salate che partono da 400 ...Con queste parole il sindaco Federico Riboldi ha commentato l’avvio delle operazioni di recapito di due mascherine chirurgiche a tutti ... con le fondamentali donazioni che ci hanno fatto arrivare a ...