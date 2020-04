Uomini e Donne, toccante confessione di Tina Cipollari: ecco la prima cosa che farà dopo la quarantena (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Uomini e Donne” di Maria De Filippi è ripreso; ma anche i suoi protagonisti sono ancora di fatto in quarantena per via del Coronavirus. Il settimanale “DiPiù TV” sta chiedendo ad alcuni vip quale sarà la prima cosa che faranno appena finito questo difficile periodo, che dovrebbe concludersi il 4 maggio prossimo (benché le uscite dovranno effettuarsi obbligatoriamente con la mascherina e con il “distanziamento sociale” di un metro). La domanda è stata rivolta anche a Tina Cipollari. La famosa opinionista, persa “per un attimo” la sua vis polemica che i fan ben conoscono, ha rilasciato una toccante confessione. Appena sarà libera di uscire, si recherà al cimitero a trovare il padre, scomparso quasi centenario nel 2015. prima delle disposizioni governative per il Covid-19, era solita andarci ... Leggi su pianetadonne.blog BARBARE DE SANTI/ Uomini e Donne : "Rosario è sparito - beata Gemma che..."

Raffaella Mennoia non era d’accordo | L’autrice di Uomini e Donne a spada tratta sul Web

PUNTO CORTEGGIATORE - CHI É IL NUOVO CORTEGGIATORE DI GEMMA?/ Uomini e Donne "suono.." (Di mercoledì 22 aprile 2020) “” di Maria De Filippi è ripreso; ma anche i suoi protagonisti sono ancora di fatto in quarantena per via del Coronavirus. Il settimanale “DiPiù TV” sta chiedendo ad alcuni vip quale sarà lache faranno appena finito questo difficile periodo, che dovrebbe concludersi il 4 maggio prossimo (benché le uscite dovranno effettuarsi obbligatoriamente con la mascherina e con il “distanziamento sociale” di un metro). La domanda è stata rivolta anche a. La famosa opinionista, persa “per un attimo” la sua vis polemica che i fan ben conoscono, ha rilasciato una. Appena sarà libera di uscire, si recherà al cimitero a trovare il padre, scomparso quasi centenario nel 2015.delle disposizioni governative per il Covid-19, era solita andarci ...

matteosalvinimi : #Salvini: Non si possono cancellare così i sacrifici delle donne e degli uomini che hanno combattuto la mafia. È un… - matteosalvinimi : Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del Virus grida vendetta, è una resa dello Stato… - matteosalvinimi : Ci tengo a far arrivare questo messaggio alle donne e agli uomini della Polizia Locale di tutta Italia: grazie di c… - nonegoziabili : RT @CesareSacchetti: Il microchip finanziato da Bill Gates controllerà anche le nascite. Con questo piccolo apparecchio, riusciranno a ridu… - HSilviaconsta : Primo giorno ho riso,i successivi sono già piena,@sbetz10 puoi intercedere per noi e farci avere le repliche dei tr… -