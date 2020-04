LegaSalvini : #Zaia a #QuartaRepubblica: “Noi siamo pronti con norme chiare e semplici, abbiamo tamponato 10 mila medici ed abbia… - BarillariM5S : QUESTA è la mascherina che preferisco! Siamo tutti pronti a riprenderci la libertà, la democrazia ed i diritti che… - renatobrunetta : Noi di @forza_italia siamo pronti a valutare in Parlamento le carte europee (e su questo ho consigliato il presiden… - gmgmaschio : Non siamo pronti sul territorio ... - GDigilio : Noi imprese siamo pronti a ripartire. Come al solito però ci ferma la burocrazia che ora ancora più ferma perché c… -

Siamo pronti per la fase due?

Ma cosa consigliano gli esperti? Siamo pronti alla cosiddetta fase due? E quali errori dovrebbero essere evitati per scongiurare un nuovo picco di contagi? Tenere sotto controllo la malattia Ci sono ...

Uil Fpl: ora i lavoratori delle cliniche private potrebbero avviare lo stato di agitazione

Sulmona, 22 aprile– “Siamo pronti ad azioni forti se la Regione non interverrà con misure ad hoc per la strutture sanitarie private accreditate”. Ad annunciare il possibile stato di agitazione degli ...

