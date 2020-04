Roma, orari di apertura scaglionati nella ‘fase 2’: i negozi di abbigliamento apriranno alle 10 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma si prepara alla 'fase 2' dell'emergenza coronavirus. Gli orari di uffici, negozi e scuole saranno scaglionati per evitare le cosiddette 'ore di punta' al mattino e alla sera. "Dovremo differenziare gli orari di apertura e chiusura degli uffici pubblici rispetto a quelli degli esercizi commerciali, prevedendo anche orari esclusivamente pomeridiani o l'implementazione dei giorni di apertura per alcune attività", ha dichiarato la sindaca Raggi. Leggi su fanpage Coronavirus - da domani test sierologici all’Idi di Roma : costi e orari

I nuovi orari di uffici e negozi a Roma dal 4 maggio

