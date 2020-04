“Ricevetti una multa di 100 mila euro per aver preso 3 5 kg | ambiente di Firenze ostile”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nonostante grandi annate, tanta esperienza e ottime prestazioni, l'addio di Sebastian Frey alla Fiorentina fu alquanto movimentato. E' lui stesso a raccontarlo in una diretta Instagram con l'ex compagno in viola Jovetic. "Gli ultimi periodi afurono complicati – riporta violanews.com – perché dalla dirigenza l'mi era diventato ostile. Ero stato messo in difficoltà ed erano stati presi altri portieri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando Corvino mi ha fatto unada 99perché mi sono presentato con 3.5 kg di sovrappeso al ritiro estivo. Era cifra folle, e decisi di andarmene".