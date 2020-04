Nuova autocertificazione dal 4 maggio per spostamenti fase 2. Che cambia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nuova autocertificazione dal 4 maggio per spostamenti fase 2. Che cambia A partire dal 4 maggio è prevista una Nuova autocertificazione per regolare gli spostamenti nella fase 2. Sarà una fase molto delicata, di convivenza con il Covid-19, in cui le attività riapriranno, ma solo quelle che garantiranno misure di sicurezza e dispositivi di protezione per dipendenti e clienti. Ci si attende anche un alleggerimento per gli spostamenti, tutte indicazioni che saranno date in un’apposita conferenza stampa che dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Pertanto dovrebbe esserci anche una Nuova autocertificazione, un nuovo documento da compilare, stampare e portare con sé per giustificare i propri movimenti. Quali saranno le principali novità?Segui Termometro Politico su Google News Nuova autocertificazione dal 4 maggio: cosa si ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - fase 2 : come sarà la nuova autocertificazione?

La nuova autocertificazione per gli spostamenti fuori città in arrivo

Nuova autocertificazione in arrivo?/ Modulo su WhatsApp - ma è una fake news (Di mercoledì 22 aprile 2020)dal 4per2. CheA partire dal 4è prevista unaper regolare glinella2. Sarà unamolto delicata, di convivenza con il Covid-19, in cui le attività riapriranno, ma solo quelle che garantiranno misure di sicurezza e dispositivi di protezione per dipendenti e clienti. Ci si attende anche un alleggerimento per gli, tutte indicazioni che saranno date in un’apposita conferenza stampa che dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Pertanto dovrebbe esserci anche una, un nuovo documento da compilare, stampare e portare con sé per giustificare i propri movimenti. Quali saranno le principali novità?Segui Termometro Politico su Google Newsdal 4: cosa si ...

Miti_Vigliero : La nuova autocertificazione per gli spostamenti fuori città in arrivo - danieledvpd : @Ilsolito_In Temo che ci sarà una nuova autocertificazione, se si apriranno nuove attività, come mi auguro, ad esem… - clapr71 : 5. Autocertificazione con app avanti. Mal gov..e noi paghiamo task forcex autocertificazione ma basta cavolo. - selcinosa : RT @nounivetipls: Nuova autocertificazione per uscire da una frequentazione dopo il 4 maggio, da sostituire alla precedente SONO IO NON TU:… - fivesosetvgh : RT @nounivetipls: Nuova autocertificazione per uscire da una frequentazione dopo il 4 maggio, da sostituire alla precedente SONO IO NON TU:… -