“Nun nce scassate ‘o ca… “: de Magistris risponde a chi offende Napoli (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – risponde “alle offese, discriminazioni e al qualunquismo”. Lo fa con un video ad hoc “dedicato a chi offende Napoli e i napoletani”, postato questa mattina sul suo profilo Fb. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris replica a quelli che definisce “pseudo intellettuali dai cui polmoni esce ossigeno putrefatto” citando ancora una volta Pino Daniele ed un verso specifico di una sua canzone. Un verso che non pronuncia anche per lasciare a chi magari non lo ricorda il piacere di ascoltare uno dei brani più famosi del cantante napoletano “Je so’ pazzo”. Come capitò a lui quando giovane, racconta, andò in un negozio di musica per acquistare il 33 giri di quello che giustamente chiama un poeta senza fine della nostra terra. “A tutte queste persone – dice de Magistris ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“alle offese, discriminazioni e al qualunquismo”. Lo fa con un video ad hoc “dedicato a chie i napoletani”, postato questa mattina sul suo profilo Fb. Il sindaco di, Luigi dereplica a quelli che definisce “pseudo intellettuali dai cui polmoni esce ossigeno putrefatto” citando ancora una volta Pino Daniele ed un verso specifico di una sua canzone. Un verso che non pronuncia anche per lasciare a chi magari non lo ricorda il piacere di ascoltare uno dei brani più famosi del cantante napoletano “Je so’ pazzo”. Come capitò a lui quando giovane, racconta, andò in un negozio di musica per acquistare il 33 giri di quello che giustamente chiama un poeta senza fine della nostra terra. “A tutte queste persone – dice de...

RITADILULLO1 : @esseremassimino ?????????? Se uno è umile è umile. Nun nce sta niente 'a fa! - Mariodarkmatter : RT @Monica23012019: Così, giusto per citare Pino, dedicandolo a tanti pseudo intellettuali: “je so' pazzo je so' pazzo nun nce scassate 'o… - Frantz75 : RT @Monica23012019: Così, giusto per citare Pino, dedicandolo a tanti pseudo intellettuali: “je so' pazzo je so' pazzo nun nce scassate 'o… - Monica23012019 : Così, giusto per citare Pino, dedicandolo a tanti pseudo intellettuali: “je so' pazzo je so' pazzo nun nce scassat… - 007Vincentxxx : RT @XMERIDIO78: @007Vincentxxx @DanielNotaris I' nce 'o vvulesse dicere,ma nun ce 'o ssaccio dí A voglio bene A voglio bene assaje Dicitenc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nun nce Ospina e Insigne da 7, mo ce aspettammo 'e migliurà 'ncampiunato IlNapolista