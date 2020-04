Israele dice addio alla privacy, la paura del virus è più forte (Di mercoledì 22 aprile 2020) In Israele la paura del contagio da virus supera le preoccupazioni relative alla privacy. La popolazione è sottoposta ad un monitoraggio pari a quello un tempo riservato ai sospetti terroristi. E senza proteste di sorta. A parte quelle di un ristretto gruppo di esperti di privacy e qualche organizzazione non governativa per i diritti civili. Ne parla il Fatto Quotidiano. A metà marzo, appena è iniziata la circolazione incontrollata del virus, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha autorizzato lo Shin Bet a controllare le reti cellulari per rintracciare quanti erano stati a contatto con positivi. “Lo Shin Bet è stato autorizzato a raccogliere ulteriori informazioni, la posizione e i movimenti durante un periodo di quarantena di due settimane per tutte le persone che risultano positive al virus. L’agenzia della sicurezza interna è in grado ... Leggi su ilnapolista ISRAELE/ Il coronavirus dice no a Gantz e aiuta Netanyahu

