‘Gf Vip 4’ | Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nella prima intervista di coppia a ‘Chi’

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 aprile 2020)si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4, ma non hanno ancora avuto modo di incontrarsi lontano dalle telecamere data l’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il paese a causa del Coronavirus. I due ex gieffini, come hanno raccontato anche nelle scorse settimane e quest’oggi al settimanale Chi, stanno cercando di vivere questo amore a distanza, nato per caso sotto i riflettori dato che entrambi per la riservatezza che li contraddistingue non se lo sarebbero mai aspettato:: “E’ paradossale tutta la situazione: noi ci conosciamo in un programma, io sono riservata lui ancora di più (è introverso, è timido per di più…). Io, i primi giorni mi dicevo: ‘Giammai che mi innamoro davanti alle telecamere..’“.: “Era impensabile e per ...