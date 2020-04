FIFA Ultimate Team aspettando i TOTSSF, quale l’ordine di rilascio delle squadre? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Siamo ormai a pochissimi giorni di distanza dal rilascio dei TOTSSF di FIFA Ultimate Team. In FIFA 20 Electronic Arts ha optato per questa scelta particolarissima ma praticamente obbligata. I Team of the Season So Far vanno infatti a prendere il posto dei TOTS classici, in virtù dell'attuale interruzione dei campionati. Lo show deve continuare, si sa, e la compagnia statunitense ha preso la decisione di assegnare comunque gli ambiti premi in game. Per farlo prenderà in considerazione sostanzialmente la porzione di campionato disputata. E ai diversi premi per le diverse leghe di riferimento, aggiungerà una selezione votata esclusivamente dalla community (potete leggerne qui). amazon box="B07SFJY263" TOTSSF FIFA Ultimate Team, quando arriveranno le squadre? Una premessa doverosa è che non esiste al momento un palinsesto chiaro e definito di ... Leggi su optimagazine FIFA Ultimate Team inarrestabile - arrivano i Team of the Season So Far

FIFA Ultimate Team dopo i problemi del 14 e 15 aprile - Weekend League per tutti?

