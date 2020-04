Coronavirus e animali da compagnia, l’ISS fa chiarezza una volta per tutte: cosa sapere e come comportarsi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Pubblicato il nuovo rapporto tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità con le precauzioni a tutela degli animali e di coloro che ne se prendono cura. Gli animali da compagnia, specifica l’ISS, “possono essere potenzialmente esposti al virus SARS-CoV-2 in ambito domestico e contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone infette. Ciononostante, allo stato attuale, non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di SARS-CoV-2. Anzi, il rapporto con gli animali è importante per il nostro benessere in questo periodo di forzato isolamento.Tuttavia per proteggerli è necessario adottare precauzioni per un accudimento sicuro, soprattutto se si è contagiati.” L’ultimo rapporto tecnico dell’ISS, realizzato dal Gruppo Sanità Pubblica ... Leggi su meteoweb.eu Caudo (Mun.III) : Coronavirus - supporto a famiglie con animali

Coronavirus - il biologo Usa : “Se avessimo chiuso i mercati di animali selvatici non ci sarebbe stata la pandemia”

Roma - gravi minacce agli animalisti : ‘Bastonate a voi e ai vostri gatti pieni di coronavirus’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Pubblicato il nuovo rapporto tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità con le precauzioni a tutela deglie di coloro che ne se prendono cura. Glida, specifica l’ISS, “possono essere potenzialmente esposti al virus SARS-CoV-2 in ambito domestico e contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone infette. Ciononostante, allo stato attuale, non esistono evidenze che glidasvolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di SARS-CoV-2. Anzi, il rapporto con gliè importante per il nostro benessere in questo periodo di forzato isolamento.Tuttavia per proteggerli è necessario adottare precauzioni per un accudimento sicuro, soprattutto se si è contagiati.” L’ultimo rapporto tecnico dell’ISS, realizzato dal Gruppo Sanità Pubblica ...

redazioneiene : Il nostro @gastonzama parla con chi aveva largamente previsto il #COVID19 e ci racconta l'universo criminale legato… - tgr_campania : #coronavirus Una colonna di tir della Coldiretti arriva a San Nicola La Strada (Caserta) per donare foraggiamenti a… - enpaonlus : La storia di Stella, il cane scappato di casa per andare dal proprietario ricoverato per coronavirus… - marcomontagni : RT @radio3mondo: #Climatechange, biodiversità e sopravvivenza: come cambiano le dinamiche per gli animali. La storia dei granchi rossi 'gia… - Radio3tweet : RT @radio3mondo: #Climatechange, biodiversità e sopravvivenza: come cambiano le dinamiche per gli animali. La storia dei granchi rossi 'gia… -