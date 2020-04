Coronavirus, Decaro: “Nel futuro più bici e monopattino e meno mezzi pubblici” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Antonio Decaro, Sindaco di Bari e presidente Anci ha dichiarato: “Abbiamo usato testa e cuore per convincere le persone a restare a casa e preoccupandoci di chi resta a casa ma con difficoltà economiche. Abbiamo provato a stare per strada quando non si era presa coscienza in tutte le zone del paese. Mentre le camionette dell’esercito trasportavano le bare in Lombardia, in contemporanea nel Sud la gente andava a giocare a basket o in spiaggia”. E poi, ancora: “Un giorno ho chiesto a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, di parlare sui social ai miei concittadini per convincerli che le immagini di cronaca non erano un telefilm ma si trattava di un Comune distante qualche migliaio di chilometri dalla nostra casa. “Oggi per fortuna la situazione è cambiata, abbiamo superato la fase d’emergenza e andiamo verso la fase di transizione. Ci ... Leggi su baritalianews Coronavirus Decaro : “Nella casse del Comune ci sono soldi che vorrei restituire ai cittadini”

