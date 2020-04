Chi l'ha visto?: il caso di Luciana Martinelli stasera su Rai3 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 ancora con il caso di Luciana Martinelli, la donna di 27 anni ritrovata purtroppo senza vita lo scorso 19 aprile. Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Luciana Martinelli, la ventisettenne di Roma scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile, e ritrovata senza vita pochi giorni fa. Si è conclusa purtroppo nel peggiore dei modi la scomparsa di Luciana Martinelli, 27 anni, insegnante di lingue che si era allontanata da casa a Roma nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorso. Con le proprie segnalazioni al programma condotto da Federica Sciarelli, i telespettatori avevano fatto ritrovare la macchina. Purtroppo il corpo di Luciana è stato trovato senza ... Leggi su movieplayer Stasera in tv mercoledì 22 aprile 2020 - programmi e film : Meraviglie - Chi l’ha visto? - Jurassic Park III

