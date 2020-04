Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio scala per la prima volta in Italia il numero di positivi al coronavirus sono 100 8237 20 meno in un giorno Braccio di Ferro sulle riaperture governo vuole un avvio differenziato mentre i governatori del nord premono per un’unica data Guai a dividersi avverse speranza il trasporto pubblico è uno dei nodi della classe 2 oggi audizione della lamorgese in commissione affari costituzionali sulle iniziative per l’emergenza l’ape che dovrà tracciare i soggetti positivi fa discutere la politica informativa di Conte oggi in Senato e poi alla camera col premier che prepara la partita con il calcio europei sul pacchetto di aiuti e poi Mira l’Italia ormai la tregua con lega e Fratelli d’Italia in aula potrebbe concretizzarsi anche il dissenso del ...