Scooby! - Il film arriverà in formato digitale negli Stati Uniti (Di martedì 21 aprile 2020) Il film animato Scooby! arriverà direttamente in formato digitale sul mercato statunitense e canadese nel mese di maggio. Scooby! verrà distribuito in formato digitale negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 15 maggio. Il prezzo per il noleggio sarà di 19.99 dollari, mentre per l'acquisto bisognerà versare 24.99 dollari. Warner Bros, tramite la parole di Ann Sarnoff, ha spiegato: "Anche se vogliamo tutti poter ritornare a mostrare i nostri film nei cinema, stiamo affrontando un periodo nuovo e senza precedenti che richiede un pensiero creativo e adattabilità nel modo in cui distribuiremo i nostri contenuti. Sappiamo che i fan vogliono vedere Scooby! e siamo felici di poter offrire questo film che farà stare bene le famiglie ... Leggi su movieplayer In the Heights - Scooby! e Malignant : uscita rimandata per i film Warner

Scooby! è il primo film animato su Scooby-Doo (dopo 50 anni di serie per la tv)

Scooby! - Il trailer italiano del film animato (Di martedì 21 aprile 2020) Ilanimatoarriverà direttamente insul mercato statunitense e canadese nel mese di maggio.verrà distribuito ine in Canada a partire dal 15 maggio. Il prezzo per il noleggio sarà di 19.99 dollari, mentre per l'acquisto bisognerà versare 24.99 dollari. Warner Bros, tramite la parole di Ann Sarnoff, ha spiegato: "Anche se vogliamo tutti poter ritornare a mostrare i nostrinei cinema, stiamo affrontando un periodo nuovo e senza precedenti che richiede un pensiero creativo e adattabilità nel modo in cui distribuiremo i nostri contenuti. Sappiamo che i fan vogliono vederee siamo felici di poter offrire questoche farà stare bene le famiglie ...

3cinematographe : #Scooby! - Il film d'animazione arriverà direttamente in versione digitale - GodneyBitch_ : Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr erano già fidanzati durante le riprese del live action di Scooby Doo e do… - moviementcinema : Scooby Dooby Doooo! ?? Tra i film prossimamente al cinema, c'è anche Scooby!: scopriremo come #Scooby e Shaggy siano… - omgcalumsnose : @ultracheeesee MA QUELLO LÌ IN BASSO É SHAGGY DEL PRIMO FILM DI SCOOBY DOO -

Ultime Notizie dalla rete : Scooby film Scooby! - Il film arriverà in formato digitale negli Stati Uniti Movieplayer.it Scooby! – Il film d’animazione arriverà direttamente in versione digitale

Ecco quando sarà disponibile la versione digitale di Scooby!, il film d’animazione con protagonista il popolare character dei cartoni animati Doveva arrivare nelle sale italiane il 14 maggio, ed ...

Scooby! - Il film arriverà in formato digitale negli Stati Uniti

Scooby! verrà distribuito in formato digitale negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 15 maggio. Il prezzo per il noleggio sarà di 19.99 dollari, mentre per l'acquisto bisognerà versare 24.99 ...

Ecco quando sarà disponibile la versione digitale di Scooby!, il film d’animazione con protagonista il popolare character dei cartoni animati Doveva arrivare nelle sale italiane il 14 maggio, ed ...Scooby! verrà distribuito in formato digitale negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 15 maggio. Il prezzo per il noleggio sarà di 19.99 dollari, mentre per l'acquisto bisognerà versare 24.99 ...