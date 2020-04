Sannio | è allarme furti nelle tabaccherie | due colpi nella stessa notte

(Di martedì 21 aprile 2020) Bucciano e Sant’Agata dei Goti:tra domenica e lunedì sono stati commessiin due. L’orario ravvicinato e la dinamica fanno pensare a unabanda.notturnidel, dopo che, quella tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, i ladri hannoto in due esercizi commerciali a Bucciano e Sant’Agata de’ Goti. Come riporta “Il Mattino”, le identiche modalità e gli orari ravvicinati deifanno pensare che ad agire sia stata labanda. Il furtotabaccheria di Bucciano è avvenuto alle 2, con le telecamere di videosorveglianza (sia privata che pubblica) che hanno ripreso 5 ladri il cui volto era coperto da un passamontagna. Dopo aver sfondato la porta d’ingresso, i malviventi hanno portato a termine il colpo nel giro di pochi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sannio allarme

Il Mattino

E’ l’allarme che lancia la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) che evidenzia anche come “la riduzione della quantità quotidiana di attività fisica (genericamente definibile come ‘detraining’) ...LEGGI ANCHE Proroga al 21 aprile per la zona rossa di Paolisi Si respira un'aria diversa, di ottimismo, che coincide con i dati di controllo del contagio forniti dalle strutture sanitarie, nonostante ...