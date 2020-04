Rezza | De Luca ha ragione | va riconsiderata la mobilità tra zone più o meno colpite

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) “Col politicamente corretto abbiamo già dato ai tempi del dibattito dei ristoranti cinesi sì, ristoranti cinesi no. Deha, la mobilità traad alto contagio ed altre a bassa incidenza andrebbe”. L’epidemiologo Giovanni, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di Sanità, parla chiaro, e proprio nel giorno del duello tra governatori Fontana-De, riaccende la miccia innescata dal Presidente della Campania sulla chiusura dei “confini”. In un’intervista rilasciata all’agenzia Direpuntualizza: “Non si può pensare a un ‘tana liberi tutti’ dal 4 maggio. È chiaro che un Paese non regge un lockdown completo per più di due mesi, non ci vuole un economista per capirlo, ma per noi epidemiologi naturalmente ...