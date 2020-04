Pontecagnano Faiano | chiuse tutte le attività commerciali per le prossime festività

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSupermercati ele attivitàchiusi il 25, 26 Aprile e 1°Maggio. È determinato a non abbassare la guardia il sindaco di, Giuseppe Lanzara che ha appena emesso l’ordinanza che limita l’apertura nei prossimi giorni festivi così come già avvenuto nel weekend di Pasqua. “I dati sulla diffusione del contagio, soprattutto sul nostro territorio, sono incoraggianti ma questo non deve farci abbassare la guardia- ha dichiarato il primo cittadino, annunciando la decisione- L’osservanza delle regole e del distanziamento sociale ha garantito risultati che non possiamo compromettere con comportamenti scellerati che ci riporterebbero alla situazione di due settimane fa”. Il sindaco anche annunciato che saranno intensificati i controlli in strada in questi ...