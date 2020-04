Mazda - Una flotta per i City Angels e la Protezione Civile

Leggi su quattroruote

(Di martedì 21 aprile 2020) La filiale italiana dellamette a disposizione deiOdv (sezione di Roma) e delladella Comunità Montana Sirentina unadi veicoli, il cui impiego sarà destinato a garantire assistenza alle persone con maggiori difficoltà nella crisi in corso, attraverso la fornitura di medicinali e viveri. La decisione del marchio rientra nelle molteplici iniziative intraprese delle case automobilistiche per fornire un contributo alla nazione, impegnata a contrastare le problematiche socio-sanitarie generate dalla pandemia di coronavirus.Liniziativa. Le vetture verranno impiegate dalla divisione romana dagli operatoriOdv, associazione di volontariato creata da Mario Furlan, attiva dal 1994, in 19 città Italiane e due svizzere, a supporto dei più deboli. In contemporanea, gli abitanti dei piccoli paesi di ...