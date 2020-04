La giornalista si collega per un tutorial su come curare in capelli in quarantena ma nell’inquadratura spunta il marito nudo (Di martedì 21 aprile 2020) Siamo ormai abituati a vedere giornalisti che trasmettono dalle proprie case durante questo isolamento. Si tratta quasi sempre di collegamenti molto professionali che, piano piano, si stanno perfezionando. Così doveva essere anche per quanto riguarda quello realizzato da Melinda Meza, giornalista statunitense di KCRA 3 a Sacramento. La donna stava trasmettendo una diretta su come curare l’acconciatura anche durante l’isolamento e il collegamento era dal bagno di casa. Fin qui tutto bene: un servizio di costume, utile in questo momento. Peccato che a un certo punto nei video sia spuntata una figura: il marito nudo, sotto la doccia. Il bello (o il brutto) della diretta dall’isolamento. L'articolo La giornalista si collega per un tutorial su come curare in capelli in quarantena ma nell’inquadratura spunta il marito nudo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la giornalista in diretta da casa non trova più gli occhiali : la collega in studio le rivela che li ha in testa

Siamo ormai abituati a vedere giornalisti che trasmettono dalle proprie case durante questo isolamento. Si tratta quasi sempre di collegamenti molto professionali che, piano piano, si stanno ...

La riscossa del giornalismo di qualità

Si spiega, si descrive e si racconta l’emergenza toccando le corde più sensibili e profonde delle persone. La riscossa del giornalismo di qualità si afferma nei mass media grazie a tanti colleghi ...

