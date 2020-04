La complicata questione dei test sierologici

Fu_invictus : @brunetto_andrea @NinaRicci_us @mister606060 La questione è complicata. La maggior parte di Nigeriani che vengono i… - sha1779 : @gAt0r__ Lo è É questione di scelte Certo se si parte negativi con: 'Se...ma....però...purtroppo...'non si va da… - nmartinelli : @Ciribini È una questione di carenza della classe dirigente troppo abituata ad un prodotto semplice e poco avvezza… - mendessmjle : @TFede90 Trovo che la questione del nome sia abbastanza complicata perchè ci viene imposto e non scelto ed è parecc… - Gionni_Inglisc : @nickdibauscia La questione è più complicata rispetto a buttarla sul razzismo come ormai vedo fare da settimane qua… -

La questione dell’immunità pone quindi qualche dubbio sull’efficacia dei test ... “Il discorso della patente di immunità è molto complicato e io per prudenza non userei questo termine”. Baldanti ha ...In queste settimane, una delle parti più complicate del lavoro della sua squadra è stata fare l’esatto contrario ... Rullo è furioso anche per un’altra questione: “Lavoriamo con Fabio da tre anni, ma ...