Di Maio scatenato sulle poltrone: piazza l'amico del liceo alla Leonardo Spa

Nel valzer delle nomine, che in piena emergenza coronavirus tiene banco nel governo, non c'è solo l'occupazione "travagliana" dell'Eni a far discutere. C'è anche l'amico del liceo di Luigi Di Maio, premiato con una nomina nel Cda della Leonardo Spa (ex Finmeccanica). Qualcuno, come il leghista Claudio Borghi, lo fa notare con ironia. "Certo che mettere il suo (di Di Maio) compagno di classe Carmine America nel cda di Finmeccanica è un tocco di classe… Pensavo dovessero votare su Rousseau…". Si scherza, ma c'è poco da ridere. Nella pioggia di nomine dell'ultim'ora, il ministro degli Esteri Di Maio avrebbe fatto da asso pigliatutto. Nei ruoli chiave della nuova governance di Leonardo Spa, la cui lista è stata presentata ieri dal Mef, c'è dunque anche ...

