Coronavirus, parrucchiere beccato dai Carabinieri scappa e lascia il cliente con i capelli a metà (Di martedì 21 aprile 2020) Apre il negozio da parrucchiere, sorpreso dai Carabinieri si dilegua lasciando uno dei due clienti presenti all’interno del locale con i capelli in fase di taglio. E’ quanto accaduto nella mattinata di oggi a Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia. Nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato al rispetto delle norme anti-contagio, i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno sanzionato un parrucchiere di Stefanaconi e due suoi clienti che all’esito del controllo si trovavano all’interno dell’esercizio commerciale. La violazione delle norme sono costate ai tre protagonisti di questa vicenda una multa di 400 euro. Il parrucchiere per aver aperto al pubblico un’attività commerciale non autorizzata e per la quale potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti di chiusura provvisoria quale pena ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - fermato perché “troppo pettinato” : sanzionati cliente e parrucchiere

