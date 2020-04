Coronavirus: in Abruzzo oggi solo 55 casi su 1151 tamponi, 4.7% positivi sul totale (Di martedì 21 aprile 2020) In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2667 casi positivi al Coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 55 casi su un totale di 1151 tamponi analizzati (4.7% di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (20 aprile) i positivi erano stati 91 su un totale di 1274 tamponi analizzati (7.1%). Sono 318 i pazienti (-2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (46 in provincia dell’Aquila, 93 in provincia di Chieti, 123 in provincia di Pescara e 56 in provincia di Teramo), 35 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva (9 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Abruzzo 2612 casi positivi

Campagna di sensibilizzazione per contrastare la diffusione del Coronavirus, l’iniziativa della Questura dell’Aquila. La Questura di L’Aquila ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta a ...

L’Aquila. Alla data odierna sono 237 i casi positivi al Covid-19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 46 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 9 in terapia intensiva e ...

