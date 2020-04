Coronavirus, Conte: “Aperto al dialogo con opposizione”. I senatori della Lega insorgono: “Bugiardo, vergogna” (Di martedì 21 aprile 2020) “In un momento così difficile desidero confermare la piena disponibilità al dialogo, mio e dell’intero governo, con le forze di opposizione. Il contributo di una opposizione responsabile troverà sempre apertura e considerazione”. Sono state le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che durante l’informativa a Palazzo Madama hanno scatenato le proteste dei gruppi di minoranza, specialmente da parte degli esponenti della Lega: “Che dici? Non sfottere, bugiardo. Vergogna”, hanno urlato i senatori del Carroccio. “Un po’ di rispetto, per cortesia”, è stato il richiamo della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'articolo Coronavirus, Conte: “Aperto al dialogo con opposizione”. I senatori della Lega insorgono: “Bugiardo, vergogna” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Conte al Senato : “Mantenere il distanziamento sociale e utilizzare le mascherine fino al vaccino”

