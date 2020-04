Coronavirus | Arcuri | “Tracciamento contatti? Fondamentale per allentare misure | ma deve

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Il contact tracing, e cioè il tracciamento dei, sarà una misuraper “alleggerire il contenimento” perché, come ha spiegato il commissario Domenicoin conferenza stampa nella sede della protezione civile, “significa essere in grado di mappare tempestivamente idelle persone”. Il commissario ha poi assicurato che la applicazione che traccerà idovrà rispondere a due requisiti fondamentali: sicurezza e privacy e che in alcun modo sarà obbligatoria, ma scaricabile su base volontaria. “La privacy e la riservatezza dei dati – ha spiegato – sono diritti inalienabili ed irrinunciabili”. Dunque “non sarà da parte mia possibile allocare queste informazioni in un luogo che non sia un’infrastruttura pubblica e italiana”. L'articolo ...