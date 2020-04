Coronavirs, il piano per il rientro a scuola in Francia: prima le elementari in gruppi da 15, dal 25 maggio tutti in classe con alternanza (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo le polemiche e gli scetticismi degli esperti, il governo francese ha svelato il piano per il rientro a scuola. La data per iniziare lentamente a far tornare gli alunni sui banchi di scuola è la stessa che il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato la settimana scorsa: l’11 maggio. Ma, come precisato oggi dal ministro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer, l’inizio sarà scaglionato per evitare gli assembramenti. L’intenzione però, è quella di far rientrare tutti entro il 25 maggio prossimo. Parlando alla commissione affari culturali e scuola dell’Assemblea nazionale, Blanquer ha parlato di un “rientro graduale” e ha specificato che le lezioni dovrebbero svolgersi, almeno inizialmente, con la presenza fisica di “piccoli gruppi” di massimo 15 bambini. Si tratta – ha ammesso Blanquer – di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo le polemiche e gli scetticismi degli esperti, il governo francese ha svelato ilper il. La data per iniziare lentamente a far tornare gli alunni sui banchi diè la stessa che il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato la settimana scorsa: l’11 maggio. Ma, come precisato oggi dal ministro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer, l’inizio sarà scaglionato per evitare gli assembramenti. L’intenzione però, è quella di far rientrare tutti entro il 25 maggio prossimo. Parlando alla commissione affari culturali edell’Assemblea nazionale, Blanquer ha parlato di un “graduale” e ha specificato che le lezioni dovrebbero svolgersi, almeno inizialmente, con la presenza fisica di “piccoli” di massimo 15 bambini. Si tratta – ha ammesso Blanquer – di ...

