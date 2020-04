Agente Amione | «Fu vicino al Genoa Ora spero vada al Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 aprile 2020) Il difensore del Belgrano, Bruno, è statoalma potrebbe arrivare comunque in Italia. Le ultime Bruno, difensore classe 2002 del Belgrano, è stato a un passo dalma, come svelato dal procuratore Paolo Palermo, l’affare è saltato. Ecco le dichiarazioni dell’a Radio Marte. «E’ statoalma l’affare è saltato perché le parti non si sono messe d’accordo con tempestività. Io ci tengo ale mi piacerebbe fare un affare con loro.che mi sentano e che prendanoperché è fortissimo. Lo abbiamo proposto in passato: è mancino, difensore forte, un altro Romero». Leggi su Calcionews24.com