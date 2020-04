Un tassista si offre di accompagnare una studentessa dalla Spagna all’Italia gratis e

Leggi su open.online

(Di martedì 21 aprile 2020) Ha percorso oltre 1500 chilometri per permetterle di fare rientro a casa. Il tutto intascando neanche un centesimo, solo gratitudine. Protagonisti di questa storia che sta facendo il giro del mondo sono un giovanedi 22 anni, Kepa Amantegi, e unain Erasmus in, Giada Collalto. La ragazza, anche lei 22enne, era uno dei tanti casi di persone bloccate in un altro Paese a causa delle restrizioni agli spostamenti imposti dall’emergenza Coronavirus. Ma grazie al gesto del giovane taxi driver è riuscita a lasciare Bilbao, dove era arrivata lo scorso febbraio per seguire le lezioni, e tornare a casasua famiglia a Montebello, Comune in provincia di Vicenza. «Quando è iniziata la pandemia da Coronavirus ho deciso di rimanere ine di vedere come sarebbero andate le cose», ha raccontato Giada Collalto alla Cnn che ha ...