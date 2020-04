PS5 e Xbox Series X protagoniste di reveal e annunci il prossimo mese?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 aprile 2020) Microsoft e Sony hanno parlato diX e PlayStation 5 negli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda le specifiche tecniche delle due macchine. Tuttavia, con la cancellazione dell'E3 2020 (che non diventerà nemmeno un evento online), è possibile che un certo numero dipossa aver luogo prima del previsto. Questo include iper entrambe le console di nuova generazione.In primo luogo, Daniel Ahmad, analista senior di Niko Partners, ha osservato che "con l'E3 cancellato, molte delle rivelazioni /pianificati sono stati spostati. Alcuni saranno svelati molto prima, altri più tardi. Alcuni ancora durante la settimana in cui avrebbe avuto luogo l'E3 ovviamente. La prima vera e propria vetrina per console e giochi di prossima generazione sarà molto prima del previsto."C'è un'avvertenza nell'ultima parte del messaggio di ...