Matteo Salvini su Instagram: “Mi sono arreso, ma solo su questo” (Di lunedì 20 aprile 2020) Matteo Salvini si mostra sui social in una versione inedita Il leader della Lega Matteo Salvini sorprende i suoi follower con una foto che lascia intravedere gli effetti del tempo. L’immagine risale a questa mattina ed è stata usata per dare il buon giorno al popolo leghista. L’augurio di Matteo Salvini e la confessione della resa Come quasi ogni mattina, il leader del carroccio fa capolino sui social per salutare ed abbracciare virtualmente tutti i suoi sostenitori. Questa volta però lo fa mostrando qualcosa che non aveva ancora mostrato. Sul suo viso infatti si possono notare degli occhiali da vista, accessorio che Matteo Salvini difficilmente usa sopratutto per le foto dei profili social. il post si intitola “Buongiorno e buon lunedì Amici. Ahimè, a 47 anni mi sono arreso… Occhiali da vista“. Questo post fa eco alla sua ... Leggi su kontrokultura Matteo Salvini : il Paese è fermo ma mi processano per i migranti

Non è l'Arena : Matteo Salvini - Vittorio Sgarbi e Cecchi Paone nella puntata del 19 aprile

