La politica locale dovrebbe iniziare a prendersi la responsabilità sulla strage nelle Rsa

(Di lunedì 20 aprile 2020) Parlando da papà ma evidentemente non ancora da nonno, a Non è l’arena Matteo Salvini ha detto che “comunque si sapeva che le persone più a rischio erano gli ultraottantenni”. Una frase piazzata lì nel mezzo del suo intervento senza contraddittorio in difesa della “encomiabile” gestione dell’emergenza Covid-19 della giunta leghista lombarda, un modo per dire che di fronte a un virus che statisticamente colpisce soprattutto gli anziani, non si poteva pretendere uno scenario migliore per queste persone rispetto ai crudi numeri che ci restituisce la cronaca. Secondo i dati dell’osservatorio dell’Iss sulle Rsa (Residenza sanitaria assistenziale), tra il primo febbraio e il 14 aprileresidenze per anziani italiane sono morte 6.773 persone. Questi dati sono parziali, perché prendono in considerazione solo ...