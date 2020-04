Imprese, prestiti fino a 25 mila euro al via: liquidità in un giorno (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Tempi stretti per i prestiti previsti dal decreto Imprese che potranno essere ottenuti subito, nel giro di un giorno. “Se l’imprenditore porta le carte che il decreto legge impone e completa la domanda, in una giornata si ottengono” massimo 25.000 euro di liquidità garantita al 100% dallo Stato. Lo ha spiegato il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, in vista della partenza, oggi lunedì 20 aprile, delle domande da parte delle PMI. “Se non si rompono i computer (abbiamo già visto con l’Inps che si sono bloccati perché quando si immettono tante domande anche i computer più grossi nazionali possono avere dei problemi) e se non ci sono intoppi, l’operazione è studiata per ottenerli in una giornata”, ha spiegato. Come anticipato nei giorni scorsi, discorso diverso, invece, per ... Leggi su quifinanza Cina - banca centrale taglia tassi su prestiti a imprese

