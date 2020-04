Ida Platano e Riccardo Guarnieri presto genitori? La smentita (video) (Di martedì 21 aprile 2020) Negli scorsi giorni, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno dato vita ad una lunga diretta su Instagram per rassicurare tutti i fan sulla tenuta della loro relazione. La coppia, apparsa sorridente e affiatata, infatti, ha smentito, una volta per tutte, le voci di crisi, alimentate dal web. E risposto ai tanti pettegolezzi che riguardano la loro vita assieme in quarantena. L'ex cavaliere del trono over e la sua compagna hanno negato l'imminente arrivo della cicogna:Ida Platano e Riccardo Guarnieri presto genitori? La smentita (video) 21 aprile 2020 01:27. Leggi su blogo Ida Platano è incinta di Riccardo Guarnieri? La verità

Uomini e Donne | Ida Platano incinta di Riccardo Guarnieri? Parla lui

