Ferrara | “Mi spiace per come sia finita con Ancelotti Gattuso? L’ho sentito la settimana

L'ex difensore del Napoli, Ciro Ferrara, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno dell'iniziativa "Je sto vicino a te", nata per raccogliere fondi per l'emergenza coronavirus, insieme con i fratelli Cannavaro. Il difensore ha parlato dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso con cui è in costante contatto "L'ho sentito proprio la settimana scorsa. E' un ragazzo a cui sono molto legato. Un uomo del Sud che riesce a trasmettere le sue idee e i suoi valori. Non nascondo di essere molto legato anche a Carlo Ancelotti che è stato mio compagno in nazionale". Ferrara crede che sia proprio Gennaro Gattuso l'allenatore giusto per rilanciare il Napoli dopo l'esperienza legata a Carlo Ancelotti. "Mi è dispiaciuto per come sia finita la vicenda. Stava comunque ridando vigore a una squadra ..."

