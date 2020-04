Coronavirus: virologo giapponese “pessimista” sui Giochi 2021 a Tokyo (Di lunedì 20 aprile 2020) Un virologo giapponese ha affermato di essere “molto pessimista” sul fatto che le Olimpiadi di Tokyo si possano tenere nel 2021. Secondo Kentaro Iwata, professore dell’Università di Kobe, le Olimpiadi potranno svolgersi solo se il Giappone sarà in grado di controllare l’infezione da Coronavirus e se tutti gli altri Paesi riusciranno a controllarla. “Invitare così tanti atleti da molti, molti posti, non è molto compatibile con questa infezione Covid-19“, sostiene l’esperto. Il Comitato Olimpico Internazionale e gli organizzatori locali hanno rinviato le Olimpiadi di un anno a causa della pandemia. I Giochi dovrebbero iniziare il 23 luglio 2021.L'articolo Coronavirus: virologo giapponese “pessimista” sui Giochi 2021 a Tokyo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - virologo : “Le mascherine dovranno diventare come i preservativi contro l’Hiv - onnipresenti”

