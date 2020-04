Coronavirus, ecco quando si raggiungerà il “contagio zero” in Italia Regione per Regione: al Sud manca poco (Di lunedì 20 aprile 2020) Uno studio sul “contagio zero” in Italia Regione per Regione. E’ quello messo a punto dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato dal Professor Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e dal Dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio. A raggiungere prima questo traguardo saranno Umbria e Basilicata, mentre il Sud in generale vedrà i benefici tra fine aprile e inizio maggio. L’ultima la Lombardia, a fine giugno. ecco l’elenco completo. Umbria 21 aprile Basilicata 21 aprile Molise 26 aprile Sardegna 29 aprile Sicilia 30 aprile Calabria 1 maggio Puglia 7 maggio Abruzzo 7 maggio Campania 9 maggio Lazio 12 maggio Valle d’Aosta 13 ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - le stime : ecco quando ci saranno i 'contagi zero' nelle varie regioni. Le ultime? Lombardia e Marche a fine giugno

Non solo polmoni. Ecco come il coronavirus attacca il nostro corpo

“Ecco perché gli uomini più colpiti dal coronavirus”. Gli esperti arrivano alle cause (Di lunedì 20 aprile 2020) Uno studio sul “contagio zero” inper. E’ quello messo a punto dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regionine, coordinato dal Professor Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e dal Dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio. A raggiungere prima questo traguardo saranno Umbria e Basilicata, mentre il Sud in generale vedrà i benefici tra fine aprile e inizio maggio. L’ultima la Lombardia, a fine giugno.l’elenco completo. Umbria 21 aprile Basilicata 21 aprile Molise 26 aprile Sardegna 29 aprile Sicilia 30 aprile Calabria 1 maggio Puglia 7 maggio Abruzzo 7 maggio Campania 9 maggio Lazio 12 maggio Valle d’Aosta 13 ...

Corriere : Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di s… - Mov5Stelle : I medici stanno vedendo solo il 7% dei pazienti faccia a faccia a causa dell’epidemia di coronavirus, ne consegue… - capuanogio : Cosa succede se un calciatore o un membro dello staff contrae il #Coronavirus dopo il 4 maggio? Si ferma tutto? Ecc… - genovapostnews : Coronavirus, una “patente a punti” e contributi per riaprire: ecco chi ripartirà per primo in Liguria - NotizieOra : Nessuna immunità da #Coronavirus? Ecco cosa ne pensano gli esperti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco la fase due della Sanità in Piemonte: “Ripartiamo dalla medicina di base” La Stampa Emergenza Coronavirus, Galliani: «Finire i campionati sarebbe giusto»

Adriano Galliani si schiera a favore della ripresa dei campionati dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole a Il Giornale. GALLIANI – «Finire i campionati è infinitamente meglio che non giocare ...

Walter Ricciardi contro Trump e l’Oms prende le distanze: «Non ci rappresenta»

A Non è l’arena, su La 7, ha poi rilanciato: «Dimissioni? Ma mi sembra evidente...». Per approfondire Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio ...

Adriano Galliani si schiera a favore della ripresa dei campionati dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole a Il Giornale. GALLIANI – «Finire i campionati è infinitamente meglio che non giocare ...A Non è l’arena, su La 7, ha poi rilanciato: «Dimissioni? Ma mi sembra evidente...». Per approfondire Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio ...