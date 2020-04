Braconaro (Comitato Figc): “Il rischio zero non c’è. Protocolli per ridurre al minimo i contagi” (Di lunedì 20 aprile 2020) In diretta a Radio Kiss Kiss ha parlato Francesco Braconaro, componente del Comitato medico scientifico della Figc. Ha parlato del protocollo redatto in vista della ripresa degli allenamenti. “Il protocollo è stato redatto in una ventina di giorni, prendendo in considerazione tutte le criticità. L’obiettivo è uno solo: tutelare la salute di atleti e addetti ai lavori. Questa è stata la linea guida tenuta in questa commissione. Questi Protocolli saranno aggiornati in maniera progressiva sulla base di evidenze medico-scientifiche. Anche noi dovremo essere pronti ad aggiornare, modificare, attualizzare nello specifico momento questi Protocolli”. Sui test: “Noi dobbiamo fare all’inizio del ritiro uno screening molto accurato della situazione sierologica degli atleti. Fare i tamponi. Quindi individuare un gruppo squadra che sia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 aprile 2020) In diretta a Radio Kiss Kiss ha parlato Francesco, componente delmedico scientifico della. Ha parlato del protocollo redatto in vista della ripresa degli allenamenti. “Il protocollo è stato redatto in una ventina di giorni, prendendo in considerazione tutte le criticità. L’obiettivo è uno solo: tutelare la salute di atleti e addetti ai lavori. Questa è stata la linea guida tenuta in questa commissione. Questisaranno aggiornati in maniera progressiva sulla base di evidenze medico-scientifiche. Anche noi dovremo essere pronti ad aggiornare, modificare, attualizzare nello specifico momento questi”. Sui test: “Noi dobbiamo fare all’inizio del ritiro uno screening molto accurato della situazione sierologica degli atleti. Fare i tamponi. Quindi individuare un gruppo squadra che sia ...

