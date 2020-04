Uccide la compagna che voleva lasciarlo. Erano in convivenza forzata per il coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Le ha sparato in testa mentre dormiva, il 47enne che si è poi costituito ai carabinieri per l’omicidio della sua compagna, intorno alle 2 a Truccazzano, nel milanese. Lo si è appreso da fonti giudiziarie. Da circa due settimane i due vivevano a casa di lei, nel comune dell’hinterland milanese. Lei voleva interrompere la relazione, ma aveva deciso comunque di ospitarlo a casa sua (lui era di base a Bressanone, in provincia di Bolzano) per via dell’isolamento imposto dell’emergenza coronavirus. Nessuno dei due risultava contagiato. Leggi su huffingtonpost Omicidio nel Milanese - uccide a fucilate la compagna e si costituisce. La vittima è una donna di 47 anni

