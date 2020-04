Tragedia in Sicilia: bimbo di 3 anni muore soffocato mentre gioca (Di domenica 19 aprile 2020) Tragedia nella notte a Monreale: un bimbo di 3 anni è morto nella sua stanza, soffocato dal cordino di una tenda. Il piccolo, in casa con la mamma e il papà, si è alzato intorno all’una di notte e si è messo a giocare mentre i genitori stavano guardando la tv. Il bambino è riuscito ad arrampicarsi sul tavolo ma sarebbe scivolato finendo su una mensola e rimanendo incastrato con il cordino della tenda. Il padre lo ha trovato svenuto per terra e ha chiamato il 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.L'articolo Tragedia in Sicilia: bimbo di 3 anni muore soffocato mentre gioca Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Bimbo di 18 mesi muore soffocato da una pallina : tragedia in Sicilia (Di domenica 19 aprile 2020)nella notte a Monreale: undi 3è morto nella sua stanza,dal cordino di una tenda. Il piccolo, in casa con la mamma e il papà, si è alzato intorno all’una di notte e si è messo arei genitori stavano guardando la tv. Il bambino è riuscito ad arrampicarsi sul tavolo ma sarebbe scivolato finendo su una mensola e rimanendo incastrato con il cordino della tenda. Il padre lo ha trovato svenuto per terra e ha chiamato il 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.L'articoloindi 3Meteo Web.

