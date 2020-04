Tragedia a Monreale, morto stanotte un bambino di 3 anni (Di domenica 19 aprile 2020) Tragedia a Monreale, morto stanotte un bambino di 3 anni Questa notte si è verificata una terribile Tragedia a Monreale, comune a quattro chilometri da Palermo: un bambino di quasi 3 anni, Agostino Mario Prestidonato, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente. Il piccolo si trovava nella sua cameretta e quando il padre lo ha trovato esanime ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, senza successo. Le dinamiche sono ancora da accertare, ma sembra che il bimbo sia rimasto incastrato alla cordicella di una tenda dopo essere salito su un banchetto da scuola: il piccolo Agostino avrebbe successivamente battuto la testa contro il muro e ripiegando verso terra la sua testa sarebbe entrata dentro una cordicella di circa 70 cm di altezza.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Tragedia a Monreale, una famiglia distrutta ... Leggi su termometropolitico Tragedia a Monreale : bambino di 3 anni morto strangolato con il cordoncino della tenda (Di domenica 19 aprile 2020)undi 3Questa notte si è verificata una terribile, comune a quattro chilometri da Palermo: undi quasi 3, Agostino Mario Prestidonato, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente. Il piccolo si trovava nella sua cameretta e quando il padre lo ha trovato esanime ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, senza successo. Le dinamiche sono ancora da accertare, ma sembra che il bimbo sia rimasto incastrato alla cordicella di una tenda dopo essere salito su un banchetto da scuola: il piccolo Agostino avrebbe successivamente battuto la testa contro il muro e ripiegando verso terra la sua testa sarebbe entrata dentro una cordicella di circa 70 cm di altezza.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO, una famiglia distrutta ...

