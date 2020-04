“Non chiamatemi icona, mi imbarazza”: Sandra Milo si racconta in esclusiva (Di domenica 19 aprile 2020) Sexy ma elegante, eccessiva ma infantile, Sandra Milo ha interpretato nella sua lunghissima carriera molte donne diverse, rimanendo semplicemente se stessa. Dopo un brevissimo passato da modella che – come ci ha raccontato – le ha regalato il soprannome “Milo”, è divenuta la musa di alcuni tra i più importanti registi italiani, in particolare Federico Fellini, che l’ha resa un’icona grazie ai suoi capolavori “8½” e “Giulietta degli Spiriti”. Con Fellini, Sandra ha avuto una delle più belle storie d’amore della sua vita. Non l’unica certo, ma di un’intensità difficile da replicare. Poi gli anni ’80, la relazione con Bettini Craxi, la militanza nel Partito Socialista e molta, molta televisione. Non solo magia e riflettori, la vita di Sandra Milo le ha presentato negli ... Leggi su dilei (Di domenica 19 aprile 2020) Sexy ma elegante, eccessiva ma infantile,ha interpretato nella sua lunghissima carriera molte donne diverse, rimanendo semplicemente se stessa. Dopo un brevissimo passato da modella che – come ci hato – le ha regalato il soprannome “”, è divenuta la musa di alcuni tra i più importanti registi italiani, in particolare Federico Fellini, che l’ha resa un’grazie ai suoi capolavori “8½” e “Giulietta degli Spiriti”. Con Fellini,ha avuto una delle più belle storie d’amore della sua vita. Non l’unica certo, ma di un’intensità difficile da replicare. Poi gli anni ’80, la relazione con Bettini Craxi, la militanza nel Partito Socialista e molta, molta televisione. Non solo magia e riflettori, la vita dile ha presentato negli ...

