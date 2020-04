Niente mascherine per i vigili? Ci pensa un tappezziere in pensione

LegaSalvini : QUANDO RICCIARDI (CONSULENTE DI CONTE) DICEVA: 'LE MASCHERINE ALLE PERSONE SANE NON SERVONO A NIENTE!' - LegaSalvini : QUANDO RICCIARDI (CONSULENTE DEL GOVERNO CONTE) DICEVA: 'LE MASCHERINE ALLE PERSONE SANE NON SERVONO A NIENTE!' - CarpaneseSilva1 : RT @LegaSalvini: QUANDO RICCIARDI (CONSULENTE DI CONTE) DICEVA: 'LE MASCHERINE ALLE PERSONE SANE NON SERVONO A NIENTE!' - Stoico26356790 : RT @LegaSalvini: QUANDO RICCIARDI (CONSULENTE DI CONTE) DICEVA: 'LE MASCHERINE ALLE PERSONE SANE NON SERVONO A NIENTE!' - Robertam_63 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ Il Veneto è le mascherine regalate alla popolazione.. Non servono a niente... Giudicate voi!! #LiberaI… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente mascherine Coronavirus: niente mascherine, stop temporaneo del 118 Asl Na2 ROMA on line Padova, aggredito perchè senza mascherina: la condanna di Zaia

«Non so nulla dell’aggressione, e innanzitutto è da condannare, ma è deplorevole anche chi esce senza mascherina». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, interpellato dai giornalisti sull ...

Dove abita la solidarietà

non è più come prima, nessuno ti regala un bicchiere d'acqua, un panino, nessun lavoretto, niente». Lucia Lucchini è la responsabile della mensa, dona il suo tempo alla Comunità di Sant'Egidio da più ...

«Non so nulla dell’aggressione, e innanzitutto è da condannare, ma è deplorevole anche chi esce senza mascherina». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, interpellato dai giornalisti sull ...non è più come prima, nessuno ti regala un bicchiere d'acqua, un panino, nessun lavoretto, niente». Lucia Lucchini è la responsabile della mensa, dona il suo tempo alla Comunità di Sant'Egidio da più ...