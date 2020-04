Amelia: «Scudetto del 2012? Lo perse il Milan. Il gol di Muntari…» (Di domenica 19 aprile 2020) L’ex portiere Amelia ha ricordato lo Scudetto perso dal Milan nel 2012: «Il gol di Muntari? Perdemmo noi contro la Juventus» Marco Amelia è intervenuto durante una diretta Instagram con il giornalista Mauro Suma per parlare dello Scudetto perso con il Milan nel 2012: «Il gol non dato a Muntari è quello che risalta maggiormente, però avevamo 7 punti di vantaggio sulla Juventus ad un certo punto. Eravamo in corsa ancora per la Champions League e passammo il turno a Londra contro l’Arsenal. Già lì c’era nervosismo, perché eravamo vicini a vincere il secondo campionato di fila e poi c’era il Barcellona». «Avevamo due partite abbordabili in casa contro Fiorentina e Bologna ma non ne vincemmo neanche una. Quelle due partite ci hanno fatto buttare via quel campionato e probabilmente hanno segnato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 aprile 2020) L’ex portiereha ricordato loperso dalnel: «Il gol di Muntari? Perdemmo noi contro la Juventus» Marcoè intervenuto durante una diretta Instagram con il giornalista Mauro Suma per parlare delloperso con ilnel: «Il gol non dato a Muntari è quello che risalta maggiormente, però avevamo 7 punti di vantaggio sulla Juventus ad un certo punto. Eravamo in corsa ancora per la Champions League e passammo il turno a Londra contro l’Arsenal. Già lì c’era nervosismo, perché eravamo vicini a vincere il secondo campionato di fila e poi c’era il Barcellona». «Avevamo due partite abbordabili in casa contro Fiorentina e Bologna ma non ne vincemmo neanche una. Quelle due partite ci hanno fatto buttare via quel campionato e probabilmente hanno segnato ...

